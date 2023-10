© GERARD JULIEN / AFP

Pénurie

"Près de 4 000 médicaments" en rupture ou en risque de rupture en France, annonce le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine

L'amoxicilline et la cortisone font partie des médicaments touchés par la pénurie. Il y a des ruptures ponctuelles et d'autres "qui s'inscrivent dans la durée et là, ça devient dramatique", estime jeudi le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.