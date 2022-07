Premier conseil des ministres aujourd'hui à 16 heures pour le nouveau gouvernement

Damien Abad

Le nouveau gouvernement a finalement été annoncé par un simple communiqué. On note entre autres :

Damien Abad quitte le ministère des solidarités comme les rumeurs l'annoncaient. Il laisse à sa place à Jean-Christophe Combe, (directeur de la Croix rouge jusqu'à présent).

Olivier Véran (ex ministre de la Santé) qui était en charge des relations avec le Parlement remplace Olivia Grégoire comme porte-parole du gouvernement

Frank Riester est nommé ministre des relations avec le Parlement. Il était ministre du commerce extérieur.

Olivia Grégoire, elle, est nommée ministre déléguée chargée de l’artisanat, du commerce, du tourisme et des PME.

François Braun (médecin urgentiste) est nommé ministre de la santé. Il remplace Brigitte Bourguignon, qui a été battue aux législatives.

Clément Beaune est nommé ministre délégué chargé des transports. Il était ministre délégué chargé de l’Europe.

Hervé Berville est nommé secrétaire d’Etat à la mer. Il remplace Justine Benin battue aux législatives.

Marlène Schiappa, ex ministre déléguée chargée de la citoyenneté, revient comme secrétaire d’Etat chargée de la vie associative et de l’économie sociale et solidaire.