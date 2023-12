Prague : une fusillade fait au moins dix morts dans une université du centre-ville

L’incident se serait produit à la faculté des lettres de l’université Charles de Prague, située sur la place Jan Palach.

Une fusillade à l'Université Charles, à Prague, en République tchèque, a fait plusieurs morts et des « dizaines » de blessés ce jeudi 21 décembre. L’assaillant a été « éliminé » annonce la police tchèque.

« Le bâtiment est actuellement évacué et il y a plusieurs morts et des dizaines de blessés sur les lieux », selon un message de la police publié sur son compte X (ex-Twitter). L’incident se serait produit à la faculté des lettres de l’université Charles de Prague, située sur la place Jan Palach. La place et les environs, très prisés des touristes, sont actuellement fermés au public par la police.