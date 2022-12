Poutine signe une loi interdisant les expressions de l'identité LGBTQ en Russie

Vladimir Poutine

Vladimir Poutine signe une loi rendant illégale la diffusion de «propagande» sur les «relations sexuelles non traditionnelles» dans tous les médias, y compris les médias sociaux, la publicité et les films souligne le New York Times.

La loi a été adoptée à la Douma, le Parlement russe, par un vote de 397 contre 0 le 24 novembre.

Les amendes pour « propagande » concernant les relations ou les préférences sexuelles non traditionnelles peuvent atteindre environ 6 400 euros pour les citoyens et 80 000 euros pour les organisations.

Vladimir Poutine a longtemps présenté la vie LGBTQ comme une intrusion occidentale dans la société et les valeurs traditionnelles de la Russie, et les partisans de la nouvelle loi ont récemment comparé la lutte contre l'expression LGBTQ aux actions militaires de la Russie en Ukraine, qu'ils considèrent comme un affrontement de civilisation plus large entre eux et l'ouest ajoute le New York Times