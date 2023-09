Pour Valérie Pécresse, le smic devrait être supérieur de 9 % en Île-de-France

« Si on voulait la parité de pouvoir d'achat dans toutes les régions, le smic devrait être à 9% ou 8,8% de plus en Île-de-France », explique la présidente (LR) de région.

Dans un entretien accordé à 20 Minutes, la présidente (LR) de la région dit vouloir créer un smic régional francilien, supérieur d’environ 9% à son niveau actuel. « Le coût de la vie c'est 8,8 % de plus en Île-de-France. Si on voulait la parité de pouvoir d'achat dans toutes les régions, le smic devrait être à 9% ou 8,8% de plus en Île-de-France », déclare la présidente de la région Île-de-France.

Valérie Pécresse, qui ne « veut pas s’engager sur ce chiffre », dit vouloir qu’il soit fixé « par concertation avec les partenaires sociaux ». « Nous avons un smic qui n'offre pas le même reste à vivre. Et c'est un problème pour les travailleurs essentiels, qui ne peuvent pas se loger en Île-de-France. On repousse en dehors de la région des personnes qu'on devrait loger chez nous », justifie-t-elle, prenant l’exemple d’« un salarié rémunéré au smic qui loue un studio à Créteil ». « Ça lui coûte 51 % de son revenu alors que ça lui coûterait 25 % à Limoges », affirme-t-elle.

Une telle mesure permettrait, selon Valérie Pécresse, de réduire les tensions sur certains métiers de la fonction publique. « Le problème c'est pour la fonction publique de l'Île-de-France : l'hôpital, les écoles, les agents de sécurité… Ils ont les plus petits salaires. Et après, on dit qu'on ne trouve pas d'aides-soignantes, mais comment voulez-vous faire ? Il faut que l'État comprenne qu'il ne peut pas rémunérer des agents publics au même tarif à Paris qu’ailleurs », développe l’ancienne candidate à la présidentielle.

La création de ce salaire minimum régional fait partie des 40 propositions qui seront présentées par Valérie Pécresse ce mercredi aux élus régionaux, dans le cadre d’un « choc de décentralisation ». Après avoir été soumises au vote du Conseil régional, si la délibération est adoptée, elles seront transmises au gouvernement, qui aura un an pour dire s’il accepte de déléguer ces compétences à la région.

Si jamais cette proposition de smic régional était validée par l’État et qu’il était relevé de 9% comme le veut Valérie Pécresse - sans préciser d’où vient ce chiffre - il passerait de 1747,20 euros brut mensuels aujourd’hui à 1904,45 euros.