Entre autres priorités, Valérie Pécresse, réélue à la tête de la Région Ile-de-France, évoque la lutte contre la corruption : " La région vient d’être labellisée la première région ISO 37001 anticorruption. Nous allons mettre en place pour les élus des règles encore plus strictes, une formation en matière de probité et une communication sur les groupes d’intérêt rencontrés, comme à l’Assemblée nationale."

Elle précise ses mesures en matière de sécurité : "Dans le cadre de l’acte 2 du bouclier de sécurité, nous lancerons le doublement des brigades régionales de sécurité dans les lycées et la création, ici, à la région, d’un centre de supervision de la vidéoprotection, qui aura accès aux images des caméras des 300 lycées déjà équipés. Nous créerons l’agence régionale des travaux d’intérêt général et discuterons avec le ministère de la Justice sur le financement par la région des centres éducatifs fermés."

Et elle évoque une autre priorité "créer les conditions de rassemblement de la droite et du centre. Il faut faire émerger cette troisième force. Pour cela, il faut qu’on se voie tous, qu’on se parle, qu’on partage notre diagnostic sur l’état de la France, sur les meilleures solutions à mettre en œuvre et qu’on décide comment on sélectionne celui qui portera nos couleurs. On a une droite éparpillée façon puzzle et à un moment donné il faut qu’on réunisse les pièces du puzzle." tout en se déclarant favorable à la primaire