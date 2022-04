Pour François Bayrou, la victoire d'Emmanuel Macron est "triplement historique"

François Bayrou

Laréélection d’Emmanuel Macron est "une victoire triplement historique", explique François Bayrou, dans une interview au Figaro.

"D’abord, parce qu’aucun président de la République, depuis de Gaulle, n’a été réélu alors qu’il exerçait réellement le pouvoir. Ensuite, parce que cette réélection intervient alors que le pays traverse une série de crises comme nous n’en avions pas connu depuis des décennies - les «gilets jaunes», une épidémie mondiale, la guerre en Europe. Enfin, un tel écart entre les deux candidats - plus de dix-sept points, et plus de 5 millions de voix -, c’est du jamais vu depuis 2002 (hors 2017, NDLR). Cette seule évidence ruine toutes les critiques sur l’illégitimité présumée de cette élection."

Macron a perdu 2 millions de voix en cinq ans souligne Le Figaro. François Bayrou répond que "conserver une telle avance au travers de telles crises, c’est un exploit. C’est plus en pourcentage que Mitterrand et que de Gaulle lui-même en 1965. C’est plus en nombre d’inscrits que Pompidou, un des présidents les plus solides de la Ve République" tout en reconnaissant : "Certes, cette victoire ne signe pas une approbation sans conditions".