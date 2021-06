François Baroin

François Baroin commente le résultat des élections régionales dans les colonnes du Figaro : "Cette majorité commet toujours l’erreur de considérer que les scrutins locaux n’ont pas de portée nationale. Mais quand tout le corps électoral, même s’il s’est peu mobilisé, vote, il y a forcément un enseignement national à en tirer."

"En un an, après les municipales, départementales et régionales, les Républicains et leurs alliés sortent très largement renforcés. C’est la première force politique nationale. Même s’il ne faut pas négliger que la gauche, pilotée par les écologistes d’extrême gauche, se reconstitue." analyse Baroin.

Baroin apporte son soutien au candidat des Républicains dans la région Paca : "Le début de la campagne a été chaotique, nous l’avons dit. Mais nous souhaitons tous la victoire de Renaud Muselier. Nous mettrons toutes nos forces dans la bataille pour lui permettre de l’emporter et de continuer son action."

Quand on l'interroge sur son éventuelle candidature à la présidentielle, Baroin est toujours aussi peu clair : "Aujourd’hui, je suis au service de ma famille politique pour faire gagner nos candidats."