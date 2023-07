Pour Bruno Le Maire, il faut "travailler" pour "se payer" des baskets de marque, au lieu de piller

Alors qu'un grand nombre de villes de France a connu plusieurs jours de violences il y a une semaine, le ministre de l'Economie s'est exprimé sur les pillages et commerces détruits en marge de ces événements. Bruno Le Maire, invité de LCI ce dimanche a ainsi livré son avis sur la situation vécue par les commerçants et sur la politique économique à adopter pour inclure toutes les personnes qui sont encore exclues du marché de l'emploi. Une déclaration ferme et sans détour :

"Je vais vous le dire très crûment : je ne vois pas de changement nécessaire dans notre politique économique et notamment sur le travail. Au contraire", a-t-il déclaré, avant de marteker : "Si vous voulez avoir une paire de baskets de marque, vous travaillez pour vous la payer ! Vous ne la volez pas dans un magasin en cassant la vitrine, en faisant peur aux salariés et en créant du traumatisme chez tous les commerçants"

D'après le ministre, l'enjeu n'est pas "se compliquer trop à chercher des solutions" mais de réaffirmer "une idée claire et des valeurs communes", à savoir celle du travail: "C'est l'idée toute simple que c'est par le travail que vous réussissez votre vie, que vous avez accès aux biens de consommation et que vous pouvez payer cette fameuse paire de baskets de marque."

Cette intervention qui entend afficher la fermeté du gouvernement sur le sujet suit en effet des scènes de pillages ayant eu lieu fin juin, après la mort de Nahel, lors d'un contrôle de police, alors que des émeutes avaient lieu partout en Hexagone. Des dizaines de jeunes s'étaient notamment amassés devant le magasin de la marque Nike, frappant pendant plusieurs minutes à coups de pied sur les vitrines pour ensuite voler des articles dans le secteur de la rue de Rivoli et de Châtelet, à Paris. En tout, 16 personnes avaient alors été interpellées avec des sacs, des chaussures et des vêtements dérobés dans un magasin.