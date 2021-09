Pollution atmosphérique : la réduction des activités socio-économiques due aux mesures de confinement strict du printemps 2020 a permis d'éviter environ 3.500 décès

La réduction des activités socioéconomiques liée au confinement adopté pour limiter la propagation de la Covid-19 au printemps 2020 a conduit à des diminutions des concentrations de polluants dans l’air ambiant selon une étude publiée par Santé publique France.

En France, la limitation des activités socioéconomiques au printemps 2020 a entraîné une réduction de l’exposition de la population française au NO2 et aux particules fines qui a permis d’éviter environ 2 300 décès en lien avec les PM et près de 1 200 en lien avec le NO2 (dioxyde d'azote). L’impact à long terme de la pollution sur la mortalité est estimé à près de 40 000 décès annuels en lien avec les PM2,5 et à près de 7 000 décès attribuables à l’exposition au NO2.