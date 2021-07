Policiers et gendarmes reçoivent de nouvelles caméras-piétons avec une autonomie nettement augmentée

Policier

"Plus simples d'usage, plus robustes, et avec une autonomie de douze heures très supérieure au précédent modèle, ces nouvelles caméras-piétons ont été testées pendant plusieurs semaines par les policiers et gendarmes dans des situations opérationnelles", explique Gérald Darmanin cité par France Info.

L'ancien modèle était tellement inadapté, trop lourd et avec une faible autonomie, qu'il était peu ou pas utilisé. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur avait annoncé en septembre la commande de 30 000 caméras-piétons pour un montant de 15 millions d'euros.