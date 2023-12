Polémique sur un tableau de femmes nues au collège : Gabriel Attal annonce "une procédure disciplinaire" contre les élèves

Gabriel Attal a pu rencontrer l'équipe pédagogique et a annoncé "une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d'ailleurs reconnu les faits".

Le jeudi 7 décembre, après l'étude d'un texte et d'un tableau de la Renaissance italienne avec une classe de 6e de l'établissement Jacques-Cartier d'Issou, une professeure a été accusée d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes.

Le jeudi 7 décembre, dans le cadre de l'étude d'un texte avec une classe de 6e de l'établissement, cette professeure a montré un tableau du peintre italien Giuseppe Cesari datant de la Renaissance, Diane et Actéon, sur lequel cinq muses sont dénudées, laissant apparaître leurs seins.

Le ministre de l'Education nationale a également indiqué que des postes seraient mis en place en "renfort des équipes de vie scolaire", "un poste de CPE mais aussi des renforts s'agissant des assistants d'éducation et d'AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap)".

En plus de ces annonces, une équipe académique "valeurs de la République" va être déployée au collège Jacques-Cartier, a ajouté le ministre. Ces nouveaux moyens sont annoncés alors que syndicats d'enseignants et élu ont dénoncé les difficultés rencontrées par l'équipe pédagogique.