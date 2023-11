Polémique sur les décorations de Noël : «Nantes aime Noël» tente de rassurer la maire Johanna Rolland

La municipalité était critiquée pour les sculptures lumineuses multicolores, éloignées des traditionnelles illuminations scintillantes.

La polémique était d’abord née d’un tweet de la municipalité nantaise, répondant à un internaute mécontent, qui rappelait que l’esprit de Noël était «multiculturel». L’opposition locale s’était emparée du sujet à l’image de la sénatrice de Loire-Atlantique Laurence Garnier : «Cessez de déconstruire nos traditions ! Et remettez du rêve dans les yeux des petits Nantais», s’était exclamée sur les réseaux l’élue de droite.

Dans un communiqué publié samedi 25 novembre, l’édile s’est à nouveau justifiée. En ce jour de lancement de la seconde édition du Voyage en hiver, l’événement à l’initiative de ces figures allégoriques et autres sculptures multicolores censées notamment révéler le «patrimoine insoupçonné», elle a affirmé l’attachement de la ville à cette fête davantage associée à la créativité qu’à la Nativité. «Nantes aime Noël, Nantes aime le fêter magnifiquement !», écrit-elle, aux côtés de dix autres acteurs économiques ou culturels du département tels que le vice-président de la CCI ou le directeur général du Voyage à Nantes à l’origine des festivités.

Les signataires défendent un parcours artistique coloré, bien loin des traditionnelles illuminations scintillantes : «Le parcours artistique lumineux et sonore, à nouveau proposé et étendu cette année, met l'art dans nos rues en plus des animations traditionnelles : il invite à la découverte du patrimoine nantais dans une ambiance festive et colorée, propre à l'émerveillement des petits et des grands.»