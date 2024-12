Sécurité

Poitiers : un projet d’attentat islamiste déjoué

Mardi et mercredi, trois jeunes hommes, dont un étudiant en chimie et le fils d'un imam aumônier, ont été arrêtés à Nîmes (Gard) et à Nantes (Loire-Atlantique) puis mis en examen le samedi 7 décembre à Paris. Leurs conversations sur des messageries cryptées et les réseaux sociaux avaient été repérées par les services de renseignement.