Plusieurs jeunes femmes accusent un chauffeur Uber parisien d'avoir eu un comportement menaçant

Uber

Depuis près d'un an, plusieurs femmes disent avoir été victimes d'un chauffeur travaillant avec Heetch et Uber selon BFMTV.

Certaines l'ont signalé, d'autres non. La plus récente affirme qu'il a essayé de l'enlever et a déposé une plainte, rapidement classée par le parquet.

Mercredi 12 octobre vers 22h30 Lucie aurait commandé un Uber à Ivry-sur-Seine pour se rendre à Montreuil. Mais le chauffeur ne suit pas l'itinéraire du GPS puis annule la course sur l'application alors que la jeune femme se trouve toujours à bord de sa voiture.

Lucie dit avoir réclamé qu'il arrête le véhicule. Il aurait ri en continuant à rouler dans une direction opposée à sa destination. Finalement Lucie aurait ouvert la portière et sauté de la voiture. Le soir-même, elle signale l'événement à Uber, faisant état d'un chauffeur "clairement mal intentionné". Uber serait resté muet jusqu'au moment où sa belle soeur raconte l'histoire sur Instagram, en y affichant la photo du chauffeur. Ce témoignage a attiré plus de 400.000 mentions "J'aime".

Uber aurait finalement réagi et qualifié l'incident de "choquant" en indiquant avoir désactivé le compte du chauffeur qui ne peut donc plus exercer sur cette plateforme. BFMTV évoque d'autres témoignages de jeunes femmes dénonçant le comportement de ce même chauffeur