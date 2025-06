Défi migratoire

Plus de 100 000 Afghans vivraient en France : leur intégration s'avère difficile

Un document confidentiel, rédigé pour la Fondapol et l’Observatoire de l’immigration et de la démographie et consulté par le journal Le Point, met en lumière un bouleversement migratoire de grande ampleur. Ce flux inédit exerce une pression croissante sur le système français d’accueil et d’intégration, déjà fragilisé.