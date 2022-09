Plan vélo 2023 : 250 millions d'euros

Vélo

"Un changement de braquet. 250 millions d’euros, c’est le montant que l’exécutif prévoit de consacrer en 2023 pour aider les communes à construire des pistes cyclables et des parkings sécurisés".

Voilà ce qui ressort du plan vélo que s’apprête à dévoiler, ce mardi, la Première ministre, Élisabeth Borne, dont le Parisien - Aujourd’hui en France a eu la primeur.

Côté associations de cyclistes, certains se pincent pour y croire : « L’État n’aura jamais mis autant d’argent sur une seule année pour aider au développement du vélo, se réjouit Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) cité par Le Parisien. C’est une bonne nouvelle car cela permettra à des villes périurbaines et rurales de pouvoir enfin s’y mettre. »

« Au moment où on a beaucoup soutenu le carburant et la voiture, il est important de montrer que l’on soutient aussi d’autres usages, souligne le ministre des Transports, Clément Beaune. On veut faire du vélo un vrai moyen de transport et pas juste un instrument de loisir. »

Le dispositif « Savoir rouler à vélo » (Srav), qui permet aux enfants de 6 à 11 ans, avant leur entrée au collège, d’acquérir en une dizaine d’heures les compétences pour circuler (pédaler, freiner, les panneaux importants, les bons comportements sur la route, etc.) est relancé.