Plainte de Le Graët contre Oudéa-Castéra : «Je ne l'ai jamais accusé de harcèlement, c'est affligeant», rétorque la Ministre des Sports

Les avocats de Noël Le Graët souhaitent contester le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) qui a été rendu mi-février.

«Je trouve cela affligeant, je n'ai jamais insulté personne, je suis restée polie, je ne l'ai jamais accusé de harcèlement», a-t-elle répondu, rappelant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre du président de la FFF. «Nous avons fait un travail approfondi de quatre mois, dans le respect du contradictoire de chacune des parties (...)», a-t-elle dit, et «je ne laissera pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait», a-t-elle ajouté alors que les avocats de Noël Le Graët souhaitent contester le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) qui a été rendu mi-février.

«Je ne l'ai jamais traité de harceleur», a-t-elle insisté. «Cette stratégie de défense ne dupe pas grand monde (...)», a-t-elle ajouté alors que le président de la FFF se dit victime d'une «cabale politico-médiatique bien organisée». Interrogée sur le fait de savoir s'il elle l'avait appelé mardi matin comme il l'a dit dans des interviews et que la conversation avait tourné court, elle a qualifié la conversation de «très courte» mais «en pratique c'est lui qui m'a appelé».