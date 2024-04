Gerald Darmanin salue les membres de la Brigade fluviale de la police française le 9 avril 2024

Les opérations "Place nette XXL", visant à lutter contre le trafic de drogue, ont engendré 3 814 interpellations en un mois, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Près de 600 personnes ont été déférées, comprenant 260 comparutions immédiates et 83 informations judiciaires et 190 mandats de dépôt ont été prononcés, selon les annonces du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

Ces opérations se sont déroulées en région parisienne, dans l'agglomération lyonnaise, à Dijon, à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Lille, à Toulouse, à Nantes et à Strasbourg. Pour ce faire, 55 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Au total, plus de 500 armes et 170 véhicules ont été saisis.

A Marseille, 461 gardes à vues et 300 déferrements ont été réalisés. Éric Dupond-Moretti a annoncé des opérations de "cellule nette" en prison (avec le rythme de huit opérations en trois semaines). 100 fouilles sur 200 détenus ont été faites, notamment envers les clans marseillais Yoda et DZ Mafia. 63 téléphones portables, 24 clés USB et 16 cartes SIM ont été récupérés.

Gérald Darmanin a précisé que "quatre tonnes de drogue ont été saisies" pour l'ensemble des opérations "Place nette" et "Place nette XXL". De plus, 20 millions d'euros d'actifs criminels ont pu être saisis, mais pour Éric Dupond-Moretti, "on ne peut pas s'arrêter là".

Une nouvelle opération a été lancée le 16 avril dernier en Outre-Mer : "Place nette Mayotte". Plus de 400 policiers et gendarmes ont été appelés. Cette opération lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Ce jeudi 18 avril, une opération similaire est prévue en Guadeloupe. Gérald Darmanin est attendu sur place.

