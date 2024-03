Piratage : des services de l’État visés par des attaques informatiques d‘une « intensité inédite »

Plusieurs services de l'État sont impactés par une cyber-attaque d'une "intensité inédite" depuis dimanche soir.

Depuis ce dimanche soir, plusieurs services de l’Etat font l’objet d’attaques informatiques "dont les modalités techniques sont classiques mais l’intensité inédite" a déclaré Matignon, qui précise que de "nombreux services ministériels ont ainsi été ciblés". Une cellule de crise a été activée dimanche soir "pour déployer des contre-mesures et garantir la continuité des services informatiques" précise le gouvernement.

D’après Le Parisien, ces attaques ont été revendiquées par le groupe Anonymous Sudan, qui soutient la Russie et plusieurs causes islamistes. Sur la messagerie Telegram, le groupe dit avoir ciblé les ministères de la Culture, de la Santé, de l'Economie et de la Transition écologique, la Direction générale de l'aviation civile, la Direction interministérielle du numérique, l'Institut géographique national ainsi que les services du Premier ministre.

Selon Matignon, "l'impact de ces attaques a été réduit pour la plupart des services et l’accès aux sites de l’Etat rétabli".