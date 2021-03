Philippe Juvin chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou doute de l'efficacité de cette nouvelle forme de confinement allégé

Philippe Juvin

Philippe Juvin maire LR de la Garenne-Colombes, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, a déclaré ce matin sur la chaîne LCP : "Le vrai sujet c'est qu'on est face à un aveu d'échec. Cette politique qui consiste à agir par intuition depuis deux ou trois mois (...) on voit aujourd’hui que c’est un échec, puisqu’on est débordés".

L'élu critique ce confinement allégé : "« Ce qu’on a montré scientifiquement, c’est que le confinement quand il est strictement appliqué, il a des effets significatifs. Là, comme on est visiblement dans quelque chose d’intermédiaire, je ne sais pas répondre »,

Philippe Juvin évoque aussi les malades atteints d'autres pathologies qui ne pourront être soignés : « On nous a demandé d’être à 40 à 50 % de déprogrammations en Ile-de-France. Aujourd’hui, la moitié des cancers et des diabètes sont dans la nature. En fait, il faut bien comprendre que dans cette crise, il y a deux types de victimes : les patients covid et tous les autres patients qui n’ont pas le covid, mais qui souffrent de la désorganisation du système »