Pfizer annonce un médicament antiviral qui se révèle très efficace pour traiter le Covid

Pfizer

Le traitement vise les plus de 60 ans ou ceux qui souffrent d'affections comme l'obésité qui les rendent plus sensibles aux conséquences graves de Covid

© David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pfizer annonce que son médicament pour traiter Covid-19 s'est révélé très efficace dans un essai clinique clé pour prévenir des formes graves chez les personnes à risque qui ont reçu le médicament peu de temps après avoir présenté des symptômes.

La pilule antivirale est la deuxième du genre à démontrer son efficacité contre le Covid. Il semble être plus efficace qu'une offre similaire de Merck , qui attend l'autorisation fédérale.

La pilule de Pfizer, qui sera vendue sous le nom de marque Paxlovid, réduit le risque d'hospitalisation ou de décès de 89 % lorsqu'elle est administrée dans les trois jours suivant le début des symptômes précise le New York Times.

« Les résultats dépassent vraiment nos rêves les plus fous », a déclaré Annaliesa Anderson, cadre chez Pfizer qui a dirigé le développement du médicament.

Le traitement pourrait être disponible dans les prochains mois, bien que les approvisionnements soient probablement limités au début. Les médicaments de Pfizer et Merck sont tous deux destinés aux patients considérés comme à haut risque, tels que ceux de plus de 60 ans ou souffrant d'affections comme l'obésité qui les rendent plus sensibles aux conséquences graves de Covid