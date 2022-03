Pécresse-Zemmour sur TF1/LCI jeudi soir : un débat tendu quelques fois inaudible vu la cacophonie

Pécresse et Zemmour

Les deux candidats se sont affrontés âprement pendant près d'une heure et demie

L'un et l'autre sont rentrés sur le plateau de TF1 comme sur un ring de boxe. Prêts à en découdre. Jeudi soir, Valérie Pécresse et Éric Zemmour ne se sont pas épargnés dans une confrontation télévisée qui était inédite et redoutée par les équipes de campagne note Le Figaro.

Le ton a été donné dès les premières minutes de la joute, consacrée au conflit russo-ukrainien. Selon la candidate de droite, il y aurait d'un côté un «esprit gaulliste» dont elle se revendique, et un «esprit munichois», incarné par Éric Zemmour. Adversaire qualifié de «défaitiste», «fasciné par la force», et «sous l'influence de Poutine».

De con côté, le prétendant nationaliste n'a pas tardé à s'engager sur un terrain historico-politique, comme si l'ancien polémiste refaisait surface et prenait le pas sur le candidat: «Le général de Gaulle a continué à avoir des relations avec l'URSS communiste alors même qu'elle était rentrée en Tchécoslovaquie.»

Dans un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié jeudi, les débatteurs affichaient une parfaite égalité : 12,5%. Un score qui se retrouve dans leurs prestations : aucun des deux n'a vraiment remporté le match haut la main conclut Le Figaro.