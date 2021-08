Pass sanitaire : quand il est consulté, vos données sont protégées

QR code Pass sanitaire

Côté client, le QR Code est imprimé sur une simple feuille de papier ou stocké dans TousAntiCovid. La personne chargée des contrôles «lit» le QR Code via l'application destinée aux professionnels Tous AntiCovid Verif (TAC Verif). Cette dernière a été développée par IN Groupe. Ce spécialiste de la production des documents d'identité est aussi à l'origine de la nouvelle carte nationale d'identité électronique explique Le Figaro.

«Aucune donnée personnelle concernant l'utilisateur n'est collectée. Seules des données techniques anonymes sont agrégées et consolidées à des fins statistiques», mentionne IN Group. Toutes les opérations de contrôle sont réalisées en local, dans le smartphone.

«Il n'y a aucun enregistrement ni aucun stockage de données dans l'application. Une fois le résultat du contrôle généré, toutes les informations sont supprimées et le résultat du contrôle affiché sur l'écran de l'utilisateur disparaît (selon la configuration de la fonction veille de l'équipement de l'utilisateur et au maximum au bout de 30 secondes)» précise iN group cité par le Figaro