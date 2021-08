Pass sanitaire : pénurie de vigiles en France

Sécurité aéroport

Restaurants, parcs de loisirs, centres commerciaux… « Il y a eu des demandes de renfort de nos clients un peu partout depuis la reprise, observe Walid Nahra, dirigeant de l’entreprise parisienne Triomphe Sécurité, forte de plus de 3 000 agents. On fait le maximum pour les satisfaire. » souligne Le Monde.

Le contrôle du passe sonne comme une aubaine pour une profession qui a souffert de la crise du Covid-19. « Toute une partie de la branche a été mise à l’arrêt, notamment la sûreté aéroportuaire et l’événementiel, et le commerce a vu chuter ses besoins d’agents », note Cédric Paulin, secrétaire général du Groupement des entreprises de sécurité, principale organisation patronale de la filière de la prévention et de la sécurité privée. Les plus petites sociétés, nombreuses dans ce secteur aux 180 000 salariés, sont les plus touchées remarque Le Monde.

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris indique faire travailler entre un et trois agents supplémentaires en journée sur chacun de ses 39 sites, pour un surcoût estimé à 450 000 euros pour le mois d’août. La Fédération hospitalière de France a évalué à 60 millions d’euros en un mois le coût du personnel supplémentaire pour garder les différentes entrées des 900 centres hospitaliers.