Pas d'été sans festival : Roselyne Bachelot tente de rassurer les organisateurs de festivals qui s'impatientent

Roselyne Bachelot

Mais la ministre de la Culture souligne qu'il y a deux sortes festivals : ceux où l'on est assis, et ceux où l'on est debout

"L'hypothèse d'un été sans festival est exclue", a déclaré ce mercredi matin la ministre de la Culture, sur France 2. "Mais il y a festival et festival..." car "Un festival comme Aix-en-Provence, c'est une salle de spectacle", a-t-elle souligné en évoquant ce festival de musique classique où le nombre places assises est facilement contrôlé.

Par contre les festivals de rock ou de variétés attirent eux des foules de plusieurs milliers de personnes qui sont débout et peuvent se déplacer. avant de pointer : "Ce qui pose des difficultés, ce sont les festivals debout."

"Je travaille avec ces organisateurs de festivals, que ce soit le Hellfest, les Vieilles charrues, les Eurockéennes pour voir comment on pourra assurer la sécurité des spectateurs et des gens sur la scène et autour de la scène. C'est un travail très conséquent, avec des tests à l'entrée: comment les mettre en oeuvre, comment les financer..." ajouté la ministre.