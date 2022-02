Pas assez de mathématiques au lycée, Jean-Michel Blanquer prêt à en rajouter

Jean-Michel Blanquer

Mathématiciens et enseignants alertent depuis l’élaboration de la réforme du lycée : il n'y a plus assez d'heures de mathématiques au lycée.

Interpellé, sur CNews, sur la baisse du nombre de jeunes qui suivent des cours de mathématiques, en particulier chez les filles, le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a affirmé, dimanche 6 février, qu’il faudrait « probablement » ajouter des mathématiques dans le tronc commun des classes de première et de terminale souligne Le Monde.

Depuis la réforme du lycée, qui a mis fin en 2019 aux traditionnelles séries (L, ES et S), les mathématiques sont enseignées sous forme de spécialité, en dehors du tronc commun. Elles ne sont plus obligatoires à partir de la première, et peuvent être suivies comme spécialité.

« Je ne dis pas que c’est un faux problème. C’est un sujet sérieux, et je suis très ouvert aux propositions pour améliorer », a dit le ministre de l’éducation nationale ajoute Le Monde.