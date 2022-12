Partis politiques : LR, LFI et EELV se choisissent un nouveau dirigeant ce week-end

Les Républicains, La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts vont désigner leurs nouveaux dirigeants ce week-end.

Manuel Bompard devrait prendre la tête de La France insoumise. Marine Tondelier est pressentie pour être la nouvelle dirigeante des écologistes. Les adhérents des Républicains vont devoir choisir entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau.

Trois partis politiques vont vivre un moment charnière pour l’avenir de leur mouvement durant ce week-end. Les Républicains, La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts vont élire leurs nouveaux dirigeants.

Les adhérents des Républicains vont voter ce week-end pour choisir leur président. Le deuxième tour oppose Eric Ciotti, ferme sur la sécurité et l’immigration, à Bruno Retailleau, qui défend une ligne conservatrice et libérale. Eric Ciotti a réuni 42,73 % des voix au premier tour, contre 34,45 % pour le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau (et 22,29 % pour Aurélien Pradié, qui a été éliminé).

Les 91.110 adhérents des Républicains voteront par voie électronique, de samedi 18 heures à la même heure dimanche, pour choisir le successeur de Christian Jacob, qui a démissionné en juin. Les résultats seront annoncés dans la soirée de dimanche.

L’avenir de la gauche sera aussi redéfinit ce week-end avec des nominations à des postes majeurs pour LFI et EELV.

La France insoumise amorce la délicate période de transition après le retrait de Jean-Luc Mélenchon. Le député Manuel Bompard va prendre la direction de La France insoumise, ce samedi à Paris.

En plus de la direction opérationnelle restreinte va être créé un « conseil politique » au sein de LFI, un lieu de débat sur la stratégie composé d’élus, personnalités et cadres insoumis. La France insoumise va désigner ses cadres par « consensus », a expliqué Manuel Bompard, avec l’objectif de se « protéger de l’affrontement entre une majorité et des minorités ».

Europe Ecologie-Les Verts va désigner officiellement, ce samedi à Rungis, leur nouvelle secrétaire nationale, Marine Tondelier, connue pour son combat contre le RN dans le Pas-de-Calais. Elle va prendre les rênes d’un parti en crise après le résultat décevant de Yannick Jadot à la présidentielle (4,6 %) et marqué par les polémiques avec Sandrine Rousseau et Julien Bayou.

Marine Tondelier, issue de la direction sortante du mouvement, est arrivée largement en tête du premier tour, le 26 novembre, avec 47 % des voix des adhérents. Parmi les cinq autres têtes de listes, seulement deux ont obtenu plus de 10 % : Sophie Bussière (18 %), soutenue par Yannick Jadot, et Mélissa Camara (13,5 %), soutenue par Sandrine Rousseau et une partie de l’aile gauche d’EELV.