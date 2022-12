Paris : les travaux de réhabilitation de la Maison de la Radio sont terminés

Radio France

Démarrée en 2008, la réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique s’achève dans le respect du calendrier établi en 2018 et sans dépassement de budget (coût total de 493 M€HT) annonce un communiqué de Radio France.

En 2018, le projet avait en effet fait l’objet d’une mise à jour pour assurer un pilotage efficace, intégrer les nouveaux enjeux numériques ainsi que les modes de production de demain et adapter le projet aux aléas inhérents à des chantiers de cette ampleur.

Le projet de réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique se démarque par son ampleur et les contraintes techniques auxquelles il a été soumis. En gardant l’apparence et l’âme originelles du bâtiment inauguré en 1963, la Maison a été modernisée sur les plans technique, avec une remise aux normes du bâtiment, mais aussi technologique.

Les équipes de la réhabilitation ont également relevé le défi de réaliser l’intégralité de ce projet sur une surface de 90 000 m², le tout en « site occupé », faisant cohabiter quotidiennement travaux et productions sonores sans incidence sur la qualité des contenus produits.