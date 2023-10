Paris : des cabinets d’avocats alertent leurs équipes d’un « risque d’attentat »

Plusieurs cabinets d’avocat incitent leurs collaborateurs à privilégier le télétravail et à éviter les transports en commun.

Selon une information du Figaro, au moins cinq cabinets d’avocats parisiens ont alerté jeudi soir leurs équipes d'un « risque d’attentat » dans la capitale ce vendredi 13 octobre. Le risque est lié au conflit israélo-palestinien et l’appel du Hamas à une journée de colère dans le monde entier ce vendredi.

« Nous avons été informés que des attentats étaient susceptibles d’être commis à Paris demain. Nous vous remercions de tenir compte de cette information et par mesure de précaution, de privilégier le télétravail. Si vous devez vous déplacer, merci de limiter l’utilisation des transports en commun », ont ainsi reçu, de la part de leur hiérarchie, les avocats d’un cabinet parisien jeudi soir.

« Nous avons reçu l’information d’un risque accru d’attentat dans Paris. Nous vous remercions de privilégier le télétravail et peut-être d’éviter les transports en commun dans la mesure du possible », a écrit un second cabinet à ses collaborateurs.

« La tension internationale et certaines déclarations dans la presse ces derniers jours nous conduisent à vous recommander d’éviter les transports en commun et de recourir au télétravail demain », alerte de son côté un troisième cabinet dans un mail interne.

« On nous a fortement recommandé d’éviter d’aller au cabinet aujourd’hui et pendant le week-end », témoigne auprès du Figaro une avocate parisienne d’un quatrième cabinet.

« Le climat et l’atmosphère sont inquiétants mais il n’y a pas de projet d’attentat caractérisé », tempère une source bien informée auprès du Figaro.