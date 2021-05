Paris : un automobiliste fonce sur un piéton sur les Champs-Elysées

Des personnes passent devant le magasin Louis Vuitton, sur l'avenue des Champs Elysées, le 16 août 2009, à Paris.

Une scène extrêmement violente a été filmée par des piétons et relayée sur les réseaux sociaux ce lundi après-midi. Un automobiliste a percuté un piéton devant la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Elysées. La victime est miraculée.

Une scène surréaliste et d’une rare violence s’est déroulée ce lundi après-midi sur la plus belle avenue du monde à Paris. Un homme a été violemment percuté par une voiture ce lundi à l’angle des Champs-Elysées et de l’avenue George V dans la capitale, d’après des informations du Parisien.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur aurait volontairement roulé sur un piéton après une altercation. Les circonstances et les causes exactes du différend entre les deux hommes restent encore loues. La victime (la personne blessée) serait un loueur de Ferrari de la célèbre avenue, selon Le Parisien. L’homme percuté par le conducteur s’est est sorti « miraculeusement », selon une source policière auprès du Parisien.

Sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, un homme échange de manière virulente avec un automobiliste arrêté près du magasin Louis Vuitton sur les Champs-Elysées. Face à la voiture qui commence à avancer, le piéton donne un coup de pied sur le devant du véhicule. Le conducteur le percute alors délibérément et le traîne sur plusieurs mètres, le blessant à la cheville.

La personne blessée a été transportée en « urgence relative » à l’hôpital Bichat. L’individu en question souffre de douleurs à la cheville droite et à la main droite.

Les vidéos de la scène, relayées sur les réseaux sociaux par des passants, laissaient présager des conséquences bien plus dramatiques. Le conducteur d’une BMW renverse la victime avant de faire marche arrière sur elle, dans la stupeur générale. L’homme au sol aurait eu le temps de se relever et d’éviter de justesse la voiture en marche arrière.

Selon des informations du Parisien, l’auteur présumé des faits a pu être interpellé et conduit au commissariat du VIIIe arrondissement après l’intervention de plusieurs agents. Son véhicule a été saisi. Il aurait refusé de se soumettre à un dépistage pour déceler d’éventuelles prises de stupéfiants