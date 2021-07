© Fred SCHEIBER / AFP

Rassemblements

Paris : 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce samedi 31 juillet pour les manifestations contre le pass sanitaire

Quatre manifestations sont prévues ce samedi 31 juillet à Paris contre le pass sanitaire. Afin de les encadrer et pour assurer la sécurité, plus de 3.000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés dans la capitale, selon des sources policières.