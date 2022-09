Paludisme : les résultats d'un nouveau vaccin suscitent l'espoir d'un déploiement massif

Une infirmière administre un vaccin à un enfant à la polyclinique Ewin de Cape Coast le 30 avril 2019, au Ghana.

Le paludisme fait encore des ravages à travers la planète. Au cours de la seule année 2020, 627.000 personnes - principalement des enfants en Afrique - sont décédées de cette maladie parasitaire transmise par les moustiques. Des scientifiques de l'Université d'Oxford travaillent sur un vaccin bon marché, qui pourrait être produit à grande échelle dans quelques années, selon des informations de la BBC. Et, selon des résultats présentés ce jeudi, une dose de rappel de leur nouveau vaccin maintient un niveau élevé de protection contre la maladie.

L'équipe scientifique s'attend à ce qu'il soit déployé l'année prochaine après que les essais aient montré jusqu'à 80% de protection contre la maladie mortelle.

Fondamentalement, disent les scientifiques, leur vaccin est bon marché et ils ont déjà un accord pour fabriquer plus de 100 millions de doses par an.

L'organisation caritative Malaria No More a déclaré que les progrès récents signifiaient que les enfants mourants du paludisme pourraient disparaître "de notre vivant".

Il a fallu plus d'un siècle pour développer des vaccins efficaces car le parasite du paludisme, qui se propage par les moustiques, est spectaculairement complexe et insaisissable.

L'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a donné le feu vert historique pour que le premier vaccin - développé par le géant pharmaceutique GSK - soit utilisé en Afrique.

Mais l'équipe d'Oxford affirme que son approche est plus efficace et peut être fabriquée à une échelle beaucoup plus grande.

Les résultats d'essais portant sur 409 enfants à Nanoro, au Burkina Faso, ont été publiés dans le Lancet Infectious Diseases. Il montre que trois doses initiales suivies d'un rappel un an plus tard donnent jusqu'à 80% de protection.

L'équipe entamera le processus d'approbation de son vaccin dans les prochaines semaines, mais une décision finale dépendra des résultats d'un essai plus large de 4 800 enfants prévu avant la fin de l'année.

Le plus grand fabricant de vaccins au monde – le Serum Institute of India – est déjà prêt à fabriquer plus de 100 millions de doses par an.

Le professeur Hill a déclaré que le vaccin - appelé R21 - pourrait être fabriqué pour "quelques dollars" et "nous pourrions vraiment envisager une réduction très substantielle de cet horrible fardeau du paludisme".

Il a ajouté: "Nous espérons que cela sera déployé et disponible et sauvera des vies, certainement d'ici la fin de l'année prochaine."

Le paludisme est l'un des plus grands fléaux de l'humanité depuis des millénaires et tue principalement les bébés et les nourrissons. La maladie tue encore plus de 400 000 personnes par an même après des progrès spectaculaires avec les moustiquaires, les insecticides et les médicaments.

Les vaccins sont construits en utilisant une combinaison de protéines du parasite du paludisme et du virus de l'hépatite B, mais la version d'Oxford contient une proportion plus élevée de protéines du paludisme. L'équipe pense que cela aide le système immunitaire à se concentrer sur le paludisme plutôt que sur l'hépatite.