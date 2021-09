Overdose d'opioïdes : il n'y a pas qu'aux Etats-Unis, la France aussi est touchée

Saisie de drogue

Dans l’Hexagone, l’accoutumance aux opioïdes provoque cinq morts par semaine. Mais ces données sont très largement sous-estimées. En France, les hommes sont très majoritairement concernés par les surdoses, avec un âge moyen situé à 38,7 ans selon Libération.

Depuis 1999 outre-Atlantique, la crise des opioïdes aurait tué près d’un demi-million de personnes. Quelque 130 personnes y meurent chaque jour d’une overdose aux médicaments antalgiques qui créent une forte dépendance. «Le principal problème est devant nous, assure Bertrand Leibovici, médecin addictologue spécialisé dans la réduction des risques liés à la toxicomanie. On ne peut pas exclure qu’il y ait une arrivée massive de Fentanyl en Europe continentale.» Le Fentanyl ou les fentanyloïdes non pharmaceutiques issus du marché clandestin sont 100 à 10 000 fois plus puissants que la morphine.