Pressions diplomatiques

Les otages français en Iran Cécile Kohler et Jacques Paris ont été inculpé d'espionnage au service d'Israël

Détenus en Iran depuis plus de trois ans, les Français Cécile Kohler et Jacques Paris font désormais face à des chefs d’inculpation d’une extrême gravité : « espionnage pour le Mossad », « complot contre le régime » et « corruption sur terre » – un chef d’accusation passible de la peine de mort en droit iranien. Ces nouvelles charges ont été confirmées par une source diplomatique occidentale ainsi que par l’entourage des détenus.