Orion 23 : 7.000 soldats débarquent dans le sud de la France pour l'exercice militaire le plus important depuis 30 ans

Soldat de l'armée de terre française.

Dans la région de Sète et de Castres, depuis le 21 février, la phase 2 de l'exercice militaire Orion 23 a débuté avec la présence de 7.000 soldats. C'est l'opération la plus importante réalisée par les armées françaises depuis les 30 dernières années.

Que se passe-t-il dans le sud de la France ? Depuis le 21 février, la phase 2 de l’exercice militaire baptisé Orion 23 a débuté. Avec près de 7.000 soldats engagés pendant un mois, c’est l’exercice militaire le plus important jamais réalisé par les armées françaises depuis la fin de la guerre froide. Celui-ci doit montrer la capacité des forces françaises à “entrer en premier” sur un territoire déstabilisé par des milices.

Écrit par un groupe canadien, le scénario de l’opération met en scène un pays fictif nommé Arnland, dont le territoire correspond à la France. Dans l’exercice, le sud de ce territoire est défendu par des milices soutenues par un voisin hostile à l’est, appelé Mercure pour l’exercice. Objectif : rapidement se déployer, depuis les airs et les mers, pour sécuriser la zone. Des parachutages et des débarquements amphibie dans la région de Sète et de Castres vont être menés. Aux côtés des armées françaises, des soldats de la British Army, des aviateurs américains, et des éléments de sept autres marines européennes sont présents.

D’autres phases sont prévues à la mi-mars avec une période de gestion de crise interministérielle, puis au printemps sur le champ de bataille dans le grand est.

