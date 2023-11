OpenAI annonce le retour de Sam Altman à la tête de l’entreprise

Sam Altman lors d'une conférence à San Francisco, le 16 novembre 2023

Le monde de la Tech dans tous ses états. « Nous avons trouvé un accord de principe pour que Sam revienne chez OpenAI comme PDG », a déclaré OpenAI.

Ce retour s’accompagne de changement dans la composition du conseil d’administration, qui avait voté vendredi le départ de Sam Altman. Bret Taylor, qui était président du CA de Twitter avant le rachat du réseau social par Elon Musk l’an passé et l’économiste Larry Summers y gagnent un siège. Adam D'Angelo, fondateur du site Quora, conserve son poste d’administrateur. Pas de nouvelles pour les administrateurs à l’origine du renvoi.

Dans une déclaration postée sur X, Satya Nadella, PDG de Microsoft, déclare que « ceci est un premier pas essentiel pour aller vers la construction d'une gouvernance plus stable, plus efficace, et mieux informée » pour OpenAI.

Microsoft est le premier financeur et partenaire stratégique de OpenAI, avec pas moins de 13 milliards investis dans l’entreprise. Malgré cela, le géant de la tech n’était pas représenté au conseil d’administration d’OpenAI. Ce dernier, rattaché à une structure à but non lucratif, n’a pas de compte à rendre aux actionnaires. Il est probable que cette gouvernance sera rapidement remise à plat.