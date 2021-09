OPA de Bolloré (Vivendi) sur le groupe Lagardère

Vincent Bolloré

Vivendi lance une OPA sur le groupe Lagardère. Le géant français des médias, contrôlé par la famille Bolloré qui détient déjà 27 % du groupe dirigé par Arnaud Lagardère, a accepté de débourser près de 610 millions d'euros pour racheter les quelque 18 % que se propose de lui vendre le fonds Amber Capital. note le quotidien Les Echos.

Vivendi, qui contrôlera ainsi 45,1 % du capital de Lagardère, va franchir le seuil des 30 % du capital et des droits de vote de Lagardère et doit donc de ce fait lancer une OPA sur l'ensemble du groupe.

C'est avant tout la branche édition Hachette (54 % du chiffre d'affaires de Lagardère) qui intéresse Vivendi.

Vivendi pourrait en prime s'emparer des activités radios de Lagardère (Europe 1 et des radios musicales) et quelques titres de presse (le « JDD », « Paris-Match », les droits de licence sur « Elle ») qui pourraient venir compléter ses propres activités dans l'audiovisuel et la presse magazine.

L'opération s'annonce compliquée sur le plan de la concurrence soulignent Les Echos.