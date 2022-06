On commence à murmurer le nom d'Hillary Clinton pour la présidentielle 2024

Hillary Clinton

On dit, aussi, que Joe Biden penserait à se représenter

Immédiatement après la décision de la Cour suprême d' annuler Roe contre Wade , l'écrivain conservateur John Ellis s'est rendu sur Internet pour développer une idée provocatrice : expliquant qu'il était temps pour Hillary Clinton de faire un (nouveau) retour politique remarque CNN.

"C'est maintenant son moment", a-t- il écrit. "La décision de la Cour suprême d'annuler Roe contre Wade crée une ouverture pour Hillary Clinton, c'est le moment, pour elle, de sortir du mode furtif et de commencer à déclarer sa candidature à l'investiture présidentielle démocrate de 2024."

L'argument d'Ellis est centré sur les idées selon lesquelles 1) le président Joe Biden, qui aura 82 ans peu après les élections de 2024, est tout simplement trop vieux pour se présenter à nouveau (Ellis est loin d'être la seule personne à le penser ) et 2) le banc des prétendants démocrate n'est pas très vaillant.

Et John Ellis n'est pas le seul à envisager le retour d'Hillary Clinton.

Écrivant dans le journal politique The Hill, l'expert démocrate Juan Williams affirme que Clinton devrait devenir une figure majeure de la campagne électorale dès cette année.

"Clinton est exactement la bonne personne pour redresser la colonne vertébrale des démocrates et attirer l'attention sur la réalité que les républicains" ultra-MAGA ", comme les appelle le président Biden, sont en train de détruire la nation", écrit Williams , ajoutant: "Continuez à parler et parle zplus fort, Hillary !"

"Non, hors de question", a déclaré Clinton à propos d'une autre candidature présidentielle dans une interview accordée au Financial Times au début du mois. "Et d'abord, parce que je m'attends à ce que Biden se présente. Il a certainement l'intention de se présenter. Ce serait très perturbateur de le contester."

Dans une interview accordée à CBS mardi matin, Clinton a déclaré qu'elle ne pouvait pas "imaginer" se représenter à nouveau. L'animatrice Gayle King a noté à juste titre que la réponse de Clinton n'était pas un "non" définitif.