Offensive du parti Les Républicains contre Eric Zemmour

Eric Zemmour

Les Républicains passent à l’offensive contre Eric Zemmour. Alors que le polémiste d’extrême droite enchaîne les apparitions médiatiques et entretient le flou sur une possible candidature à la présidentielle, plusieurs responsables Les Républicains (LR) haussent le ton et entendent ériger « une digue » contre lui souligne Le Monde.

« Si Eric Zemmour se rêve en tsunami populiste, Les Républicains seront une digue infranchissable. La France n’a rien à voir avec le pétainisme ou l’extrême droite », a déclaré Damien Abad (président du groupe parlementaire Les Républicains dans un communiqué, en estimant que « les Français ont droit à un débat éclairé pour comprendre ce qui différencie la droite républicaine d’Eric Zemmour ».

« Je ne partage rien des idées et, entre guillemets, des valeurs qu’Eric Zemmour propose », a de son côté assuré le président LR du Sénat, Gérard Larcher, mercredi matin sur Europe 1.

De son côté Eric Zemmour ne ménage pas Les Républicains : "« Je veux parler aux orphelins du RPR », a-t-il proclamé dimanche, qualifiant LR de « parti de notables centristes » qui a « trahi le général de Gaulle ».