Nucléaire : le redémarrage de plusieurs réacteurs d'EDF retardé

centrale nucléaire

"Le retour sur le réseau électrique des réacteurs nucléaires affectés par le problème de corrosion devait commencer le 30 septembre dernier. C'était compter sans de nouvelles difficultés…" explique le quotidien Les Echos.

"Ces derniers jours, les redémarrages des réacteurs de Bugey 4 et de Flamanville 2 ont été respectivement repoussés d'un et de deux mois. En cause selon EDF, des réparations qui prennent plus de temps que prévu. A Flamanville, les tronçons de tuyauterie à installer pour remplacer ceux affectés par la corrosion sous contrainte sont bien arrivés à temps sur le site. Mais pour les ressouder, un « usinage supplémentaire » s'avère finalement nécessaire" ajoutent Les Echos.

"Au total, on parle d'une puissance de 6 GW qui ne sera pas au rendez-vous de la date de redémarrage annoncée à la fin de l'été. Chez EDF, on explique ces retards par l'impact des grèves, nombreuses au cours du mois de septembre, sur fond de fortes tensions sur les augmentations salariales." résument Les Echos.