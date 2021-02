Nouvelles accusations d'agressions sexuelles contre Gérard Louvin et Daniel Moyne

Justice

Outre Olivier A. le neveu de Gérard Louvin, quatre autres hommes ont déposé des plaintes par le biais du même avocat, Me Pierre Debuisson, fin janvier et début février, auprès du procureur de Paris, dénonçant des agressions sexuelles et des viols et mettant en cause le couple Louvin-Moyne révèle Le Monde dans un long article.

Outre ces nouvelles plaintes, selon Le Monde, un autre homme, entendu par la police en juin 2014, avait déjà confirmé les accusations d’Olivier A., Thomas – son prénom a été modifié –, copain d’enfance d’Olivier A., a déclaré avoir subi les mêmes actes que le neveu.

Si les faits dénoncés sont prescrits, « cette accumulation de plaintes et la libération de la parole de ces victimes, trop longtemps muselée, fissure une omerta jusqu’à présent très solide, et leurs récits révèlent un même scénario de prédation du couple Louvin-Moyne », déclare Me Pierre Debuisson, cité par Le Monde.

Des récits démentis par les avocats des deux producteurs, qui déplorent une « cabale ». Gérard Louvin dénonce auprès du Monde des « ragots tout aussi hallucinants que malveillants » et se « demande si nous ne sommes pas en train de faire le procès de l’homosexualité ».