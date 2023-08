Nouvelle énergie : David Lisnard a effectué sa rentrée politique et estime qu’il « faut passer aux actes. Sinon, la société française explosera »

David Lisnard a prononcé un discours lors de la rentrée politique de Nouvelle énergie.

David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'association des maires de France, a orchestré la rentrée de son parti Nouvelle énergie ce week-end, tout en faisant toujours partie des LR. Le samedi 26 aout, David Lisnard a ainsi fait sa rentrée politique devant 2.000 personnes sur la Butte de Saint Cassien, selon des informations du Figaro. Durant son discours, il a rappelé les grands principes de Nouvelle Énergie, un « parti fondé sur la liberté, l’ordre et l’unité de la nation ».

Le président de l'AMF a fait sa rentrée politique samedi soir, à la veille de la « grande rentrée » des Républicains qui était organisée ce dimanche.

Le patron des Républicains, Éric Ciotti, est venu « en ami » lors de la soirée organisée par le mouvement Nouvelle Energie.

Pendant deux heures, le maire de Cannes a abordé de nombreux thèmes qui lui tiennent à cœur comme la débureaucratisation, la décentralisation, l’éducation ou bien encore la lutte contre l'incivisme.

David Lisnard lors de son discours a critiqué l’action du chef de l’Etat. Face au « en même temps » d’Emmanuel Macron, David Lisnard plaide pour la «constance» :

« Si vous n'êtes pas constant dans vos principes et dans votre action, tous les programmes que vous pouvez faire ne sont que de la poudre de perlimpinpin ».

David Lisnard a notamment critiqué les propos d’Emmanuel Macron sur l’immigration dans une récente interview au Point :

« Le pouvoir erratique dit tout et son contraire : comment peut-on dire qu'on n'est pas submergés par l'immigration et dire que ce n'est plus tenable ? Il faut choisir. Comment peut-on dire qu'on n'a jamais changé d'opinion sur le nucléaire et revendiquer il y a trois ans la fermeture de Fessenheim ? ».

David Lisnard a d’ailleurs abordé la question de l'immigration dans son discours de samedi :

« C'est un problème majeur d'ordre public. Plus il y a de lois, plus il y a d'immigrés illégaux ».

Il a notamment dénoncé les « moins de 7% d'exécution d'OQTF et les 500.000 titres de séjour accordés ».

David Lisnard plaide pour le recours au référendum, des lois « pour diminuer par dix les titres de séjour » et le contrôle européen des frontières. Selon David Lisnard, « il faut passer aux actes. Sinon, la société française explosera ».

D’après la rédaction du Figaro, David Lisnard a présenté son équipe et annoncé l'ouverture du siège parisien de Nouvelle Energie dans le XVe arrondissement de Paris, le 3 octobre.