Nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) : certains appartements ne pourront plus être loués s'ils ne sont pas rénovés

Immeubles parisiens

Un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) est en vigueur depuis le 1er juillet. S’ils ne font pas des travaux de rénovation rapidement, des propriétaires ne pourront plus louer leur bien explique le quotidien La Croix.

L’objectif du gouvernement vise à faire sortir progressivement du marché les « passoires thermiques », et, plus largement, à réduire l’empreinte environnementale de l’immobilier, responsable d’un quart des émissions nationales de CO 2 .

Les propriétaires bailleurs des logements très mal classés (les plus mauvais, classés « G ») ne pourront plus augmenter les loyers à partir de 2023, sauf à réaliser des travaux d’ici là. Au total, 70 000 logements du parc privé et 20 000 dans le parc social sont concernés. À partir de 2025, ils ne pourront plus être mis en location ajoute La Croix.