Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale

C'est la 4ème utilisation de cet outil constitutionnel discuté en 2 semaines. "Puisque les conditions d'un dialogue constructif ne sont plus réunies, nous devons réagir." a justifié la Première ministre et c'est via cette annonce que s'est clôturée la première lecture des budgets à l'Assemblée. Pour rappel, les textes budgétaires ne sont pas soumis à des limitation d'utilisation du 49.3, l'outil peut être utilisé autant de fois que nécessaire

Bien que Mme Borne ait ajouté qu'«un certain nombre d'amendements votés en séance» ont été conservés, la riposte ne s'est pas fait attendre. LFI a annoncé dans la foulée déposer une nouvelle motion de censure à l'encontre du gouvernement, la quatrième également.