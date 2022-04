Nicolas Sarkozy pourrait s'exprimer au lendemain du 1er tour

Nicolas Sarkozy

Si le 2e tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a bien lieu, il appellerait à voter pour le chef de l’Etat

Nicolas Sarkozy aura conservé le silence tout au long de cette campagne présidentielle. Avant le premier tour, l’ancien patron de LR ne soutiendra pas Valérie Pécresse, qui en porte pourtant les couleurs. Au lendemain, si le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a bien lieu, il appellera à voter pour le chef de l’Etat. Ira-t-il plus loin? se demande l'Opinion.

Derrière son silence, il n’y a pas eu que le résultat d’une mésentente personnelle entre Valérie Pécresse et lui – en 2017, il avait bien fini par apporter son appui à François Fillon, avec qui la relation était si exacerbée... Il y a aussi eu un choix politique mûrement réfléchi.

Ces derniers jours, Nicolas Sarkozy avait une option en tête : négocier avec Emmanuel Macron, en vue des élections législatives de juin, l’absence de candidats Marcheurs face aux candidats LR qui s’engageraient à soutenir les mesures de l’exécutif prises dans l’intérêt de la France. Il ne plaiderait en revanche pas pour une participation gouvernementale, toujours selon l'Opinion