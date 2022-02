Nicolas Bay explique pourquoi il a décidé de s’engager aux côtés d’Éric Zemmour

Nicolas Bay

Accusé d'infidélité parce qu'il rallie Eric Zemmour, Nicolas Bay répond dans Le Figaro : "C’est une conception dévoyée de la fidélité. Je suis un militant politique, pas un boutiquier. Je me suis engagé à 14 ans pour des idées et des valeurs, et c’est là que se situe ma fidélité: un parti politique n’est qu’un outil. Renoncer à dénoncer le carcan de la Cour européenne des droits de l’homme, à la sortie de Schengen, à la fin de la binationalité, accepter la PMA sans père: ces multiples revirements et reculades ont contribué à démobiliser nos électeurs et constituent, pour le coup, une vraie infidélité à leur égard."

Accusé d’avoir transmis des informations confidentielles aux équipes d’Éric Zemmour. Nicolas Bay répond :

"Quand on veut noyer son chien, on l’accuse d’avoir la rage» - vous connaissez l’expression populaire. Ce sont des accusations mensongères, et j’ai déposé plainte en diffamation. Je n’avais même pas accès à la moindre information de ce type… En réalité, j’ai demandé à avoir une discussion franche, devant le bureau exécutif et en présence de Marine Le Pen, et pour toute réponse on m’en a suspendu!"

Quand on lui parle de la radicalité d'Eric Zemmour qui lui barrerait la route vers la victoire, Nicolas Bay rétorque : "Elle fait une confusion entre extrémisme et radicalité. Quand notre pays est au bord du gouffre, les mesures à mettre en œuvre sont forcément radicales."