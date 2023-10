New York : un militant d'extrême gauche tué sauvagement dans la rue

L’agresseur s’est jeté lundi matin sur l’homme de 32 ans, poète, militant écologiste et fervent défenseur des «salles de shoot».

Ryan Carson, un activiste de gauche et poète américain de 32 ans, connu pour sa défense des «salles de shoot», a été poignardé à mort à New-York par un Afro-Américain ce lundi à 4 heures du matin. Il rentrait avec sa petite amie d’un mariage sur l’avenue Lafayette, à l’arrêt de bus B38, lorsqu’un individu passe devant eux avant de se retourner et de crier «qu’est-ce tu regardes p.....n». Carson s’interpose entre l’agresseur et sa petite amie, mais l’agresseur (dont la photo a été publiée par la police New-York sur X) s’énerve et s’avance vers le couple. Ryan Carson tente d’échapper à son emprise, mais bute contre le banc sur lequel il était assis pour attendre le bus, et chute. L’agresseur se jette sauvagement sur lui et le poignarde à plusieurs reprises. Il s’éloigne quelques instants, avant de s’approcher de la petite amie de Ryan Carson, terrifiée, et de lui cracher dessus avant de donner un coup de pied à Carson qui gît sur le sol et de s’enfuir.

Une vidéo de surveillance de l’agression a été publiée sur les réseaux sociaux et a été vue plusieurs millions de fois. Les secours, arrivés rapidement sur place, constate qu’un coup de couteau a transpercé le cœur de Ryan Carson. Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’heure. L’homme de 32 ans était directeur principal de la campagne sur les déchets solides au sein du New York Public Interest Research Group (NYPIRG), selon son LinkedIn. Il avait également couru 500 miles à pieds «pour sensibiliser l'opinion publique à l'adoption d'une loi pour la création du premier centre de prévention des surdoses dans l'État», a déclaré l’un de ses amis au New-York Post . Cette initiative de 2021 en faveur des «salles de shoot» lui avait permis de lever plus de $20,000, selon le site où il avait lancé une cagnotte en ligne, GoFundMe page.