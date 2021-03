Neuf ans après les attentats de Mohamed Merah, un rassemblement contre les crimes antisémites était organisé à Toulouse

Un rassemblement était organisé à Toulouse pour rendre hommage aux victimes disparues lors des attentats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse à l'école Ozar Hatorah.

Quatre enfants et un adulte ont été tués le 19 mars 2012 par Mohamed Merah dans une école juive de Toulouse. Un rassemblement était organisé à Toulouse pour rendre hommage aux victimes.

Neuf ans après le quintuple assassinat de Mohamed Merah à l'école Ozar Hatorah, entre cent et deux cents personnes se sont rassemblées samedi matin dans le centre de Toulouse pour dénoncer « les crimes antisémites à Toulouse et ailleurs », selon des informations du Figaro.

«Les actes antisémites et les violences racistes sont en augmentations, en France et ailleurs dans le monde», selon la représente de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU 31), Marie-Cécille Périllat, citée par Le Figaro lors d'une prise de parole au nom de la vingtaine de partis de gauche, d'associations antiracistes ou culturelles qui appelaient à ce rassemblement « contre les crimes antisémites à Toulouse et ailleurs ».

Un hommage a été rendu aux victimes lors de ce rassemblement.