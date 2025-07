Il ne manquent pas d’air

Pollution aux micro plastiques : bien pire que les sacs et les pailles, cet objet que nous utilisons (quasi) tous les jours

Ils sont sous nos voitures, sur toutes les routes, et libèrent à chaque trajet des particules invisibles, qui terminent leur course dans les poissons, les crabes… voire dans nos organismes. En cause : l’usure des pneus, à l’origine de près de la moitié des microplastiques présents dans l’environnement. Une pollution discrète mais toxique, à laquelle des chercheurs répondent avec une solution aussi simple qu’ingénieuse : des biofiltres végétaux capables de piéger jusqu’à 90 % de ces résidus avant qu’ils n’atteignent nos rivières.